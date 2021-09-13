因應新北市某社區發生新冠肺炎群聚疫情，而該社區約有473人屬防疫管制「自主健康管理」對象，而有部分民眾先前已預約接種疫苗，但為配合防疫管制而無法如期至醫療院所接種疫苗，所以為了保障民眾權益及提升防疫成效，將專案指派衛生福利部臺北醫院醫療團隊進駐社區設置接種站，今日ㄧ早相關人員進入社區內準備替民眾接種疫苗。（趙雙傑攝）

新北市衛生局長陳潤秋今在疫情說明會表示，上午已完成66人疫苗施打。（陳慰慈攝）

新北市某板橋幼兒園群聚及社區感染案，板橋某大樓B棟清空後送往集中檢所，A棟約有473人列為「自主健康管理」對象，新北市衛生局今以專案方式處理，進駐社區設置接種站，預計施打300劑AZ疫苗，新北市衛生局長陳潤秋今在疫情說明會表示，上午已完成66人施打，B棟住戶完成居家隔離後也會持續安排疫苗施打。

另居住在桃園夫妻也是板橋幼兒園群聚及社區感染案確診個案，陳潤秋說，個案16197在匡列居格中採檢陽性，他住在桃園、職場新北，2縣市共同合作 持續擴大匡列採檢，目前匡列87人，採檢都是陰性。