新北市某板橋幼兒園群聚及社區感染案，板橋某大樓B棟清空後送往集中檢所，A棟約有473人列為「自主健康管理」對象，新北市衛生局今以專案方式處理，進駐社區設置接種站，預計施打300劑AZ疫苗，新北市衛生局長陳潤秋今在疫情說明會表示，上午已完成66人施打，B棟住戶完成居家隔離後也會持續安排疫苗施打。
另居住在桃園夫妻也是板橋幼兒園群聚及社區感染案確診個案，陳潤秋說，個案16197在匡列居格中採檢陽性，他住在桃園、職場新北，2縣市共同合作 持續擴大匡列採檢，目前匡列87人，採檢都是陰性。
新北市某板橋幼兒園群聚及社區感染案，板橋某大樓B棟清空後送往集中檢所，A棟約有473人列為「自主健康管理」對象，新北市衛生局今以專案方式處理，進駐社區設置接種站，預計施打300劑AZ疫苗，新北市衛生局長陳潤秋今在疫情說明會表示，上午已完成66人施打，B棟住戶完成居家隔離後也會持續安排疫苗施打。
另居住在桃園夫妻也是板橋幼兒園群聚及社區感染案確診個案，陳潤秋說，個案16197在匡列居格中採檢陽性，他住在桃園、職場新北，2縣市共同合作 持續擴大匡列採檢，目前匡列87人，採檢都是陰性。
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