台北市長柯文哲13日在防疫記者會宣布，這周中秋連假，大家都想烤肉，重點不在烤肉，而是群聚，河濱公園今年禁止烤肉，因為要派警察整天盯有無戴口罩不太可能；照科學來看，在室外得保持1公尺社交距離，室內1.5公尺社交距離，要梅花座、隔板。

柯文哲說，准不准河濱烤肉，要按照科學，若要在室外烤肉就得按照標準，但得考慮有無可能去管理，因此河濱公園今年還是禁止烤肉，要派警察整天看有沒有戴口罩、梅花座、隔板，這不太可能。

柯文哲說，中秋聯歡活動要落實防疫規定，維持室內80人、戶外300人規定，全程戴口罩不供餐，全程隔板、梅花座。

全台中秋怎麼烤看這裡。(陳友齡製圖)

●禁止戶外烤肉

【台北市】：中秋節河濱禁止烤肉。

【新北市】：不開放新北市河濱公園烤肉，烤肉相關公共活動一律禁止，自行在家烤肉不限制。

【基隆市】：7日起所有戶外公共場域禁止烤肉，家裡烤肉以同住家人為限。

【桃園市】：中秋節所有活動一律取消，虎頭山風景區、公園、河濱公園，不開放烤肉，民眾可居家烤肉，避免大規模群聚。

【新竹縣】：中秋節不開放戶外、公共場所、社區烤肉以及相關活動，僅同住家人可居家烤肉。

【新竹市】：中秋節不開放包括公共場所烤肉以及相關活動，同住家人可居家烤肉。

【苗栗縣】：苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，家裡烤肉僅限同住家人。

【台中市】：7日起所有戶外公共場域禁止烤肉，包含公園、河濱、社區中庭、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等；家裡烤肉則以同住家人為限。

【彰化縣】：禁止社區活動中心、宮廟廣場、公園、風景區、停車場等公共場所或政府機關場所辦理烤肉活動。烤肉對象以同住家人於家戶進行為宜。

【南投縣】：戶外公共場域一律禁止烤肉活動，不鼓勵辦理家戶烤肉活動。

【雲林縣】：中秋連假僅開放「同住家人」在自家庭院或空地進行烤肉、賞月活動，並請社區、社團停辦非家人的群聚活動。

【嘉義縣】：9月18日到9月21日期間不開放戶外公共場域烤肉，僅開放同住家人自家烤肉。

【嘉義市】：9月18日至9月21日社團社區中秋活動禁止，例如：烤肉，集會，唱歌聯歡等，家人烤肉不限制。

【台南市】：中秋禁止大型戶外社區烤肉，同時停辦2021台南古都國際半程馬拉松。

【高雄市】：中秋節禁止各類團體在各類公共場所及騎樓烤肉，民眾只能在家中烤肉，但僅限同住家人，另外高雄市鳳山區誠義里千人中秋烤肉活動停辦。

【屏東縣】：禁止公共區域烤肉；民宿、旅館也禁止烤肉；僅限同住家人於自家烤肉。

【宜蘭縣】：風景區、河濱公園、中山公園與市民之森，中秋連假期間全面禁止烤肉，違者將依照傳染病防治法處理。

【花蓮縣】：即起到中秋連假停辦社團及社區中秋活動，禁止戶外公共場域烤肉，同住家人可烤肉。

【台東縣】：不開放公共場所烤肉，禁止大型集中烤肉活動，民眾可於自家烤肉。

●中秋烤肉暫無影響

【澎湖縣】：不禁止中秋烤肉。

【金門縣】：依中央疫情指揮中心規範，後續視疫情變化隨時滾動式調整。

【連江縣】：中秋活動暫無影響。