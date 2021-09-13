上周全球第3大航運商法國達飛海運（CMA CGM）宣布即日起至明年2月的運價凍漲，隨後全球第5大航運商赫伯羅特（Hapag-Lloyd）也跟進表態緩漲，此外，航運巨頭馬士基（Maersk）及日本ONE都傳出將凍漲運價，消息一出引爆市場多空論戰。

AmericanShipper報導，投資銀行Jefferies首席航運分析師Randy Giveans針對國際航運商凍漲運價的動作發表看法，他說：「凍漲價格只有9月到明年2月的時間，我認為是這段時間的運力已經額滿，加上公司希望跟客戶取得一個平衡點，公司不會希望流失強而有力的客戶，導致未來的獲利受損。」

證券公司Fearnleys Securities持相似看法，「從一些航運商第二季的財報會議上得知，許多公司第四季的運力都已經售罄，就算運費不斷上漲，似乎也沒有辦法負荷。」

此外，Randy Giveans認為，航商將運費凍漲在高點，一方面是對客戶釋出善意，但另一方面運費仍維持在高檔，並不會影響獲利，「我不認為第4季的獲利會比第3季還要差，一定還是會大爆發，只是為了更長遠的發展，航運商必須在維持獲利與客戶關係間盡量取得平衡。」

航運諮詢公司Vespucci Maritime執行長Lars Jensen則說：「市場仍處於產能不足的狀態，因此當量能不足時，需要優先考慮是誰獲得船艙的空間，凍漲運費讓航運商優先考慮接受合約客戶的要求，這會壓縮現貨客戶的空間，他們需要花更多時間貨比三家，找到最佳的運輸環境。」

工商時報報導則指出，看多者認為，凍漲運價代表第三季高運價有望延續，第四季不僅不淡，甚至可能爆出史上最強第四季，此外，就算運價凍漲，航商還是可以透過附加費補上獲利，但表面上能迴避運價不斷飆高的痛點。

然而看空者則點出，大漲一年多的高運價已見頂看到天花板了，明年航運再好頂多維持、或微幅下修，端視全球塞港、供需不平衡情況何時緩解，航商進入高運價保衛戰。

台股貨櫃三雄今（13日）開高走低，長榮收在132元，下跌1.5元（或1.12%），陽明收在124.5元，下跌1元（或0.8%），萬海收在210元，挫1.5元（或0.71%）。