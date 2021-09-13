行政院今日召開擴大防疫會議，行政院長蘇貞昌表示，有關本月22日起即將針對12至17歲學生進行施打BNT疫苗，請指揮中心按規畫配送疫苗及配置施打站，並對外詳實說明學生施打BNT疫苗之自願性以及相關副作用，及於各施打站妥適規畫相關醫療人力並備妥因應副作用之藥劑以及後送機制，務必做到預防於未然。

蘇貞昌指出，日前爆發的長榮機師染疫案已受到控制，新北市某校園及社區感染事件目前也在控制之下，指揮中心也於今日成立專案進駐新北市該染疫之社區設置接種站進行疫苗施打，也會持續追蹤、匡列及調查，將疫情的影響限縮在最小範圍之內。

蘇貞昌說，有鑑於目前國內疫情已趨平穩，且多數地方政府已有連續多日零確診的佳績，有關二級警戒下之管制措施，例如相關活動會展的活動人數上限以及容留人數等相關措施是否需調整，建議指揮中心考量國人生活上的便利性，以嚴格遵守相關指引之防疫目標為前提，適度鬆綁相關指引規範。

蘇貞昌表示，目前疫苗接種人口涵蓋率已接近5成，國外採購疫苗也陸續到貨，國內研發疫苗亦已開放施打，且指揮中心先前已對外宣布，已規劃採購莫德納次世代疫苗明年兩千萬劑、後年1500萬劑，呼籲國人同胞依指揮中心規劃依序進行疫苗意願登記及預約施打。