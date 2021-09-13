越南籍留學生情侶異鄉情變成恐怖情人，小陳不甘同鄉前女友小萍分手後再結新歡，恫嚇散布裸胸照及性愛影片要脅她分手，要下標題為「越南留學生沒錢只好下海做妓女」，並賣給情色網站「賺一點錢」，要「毀了妳」，「讓妳在台灣和越南爆紅」等語，他對小萍的回應不滿，不但將影照公布在網路，還傳給小萍父親。台中地院依妨害秘密等罪判小陳徒刑7月、拘役50日，均得易科罰金。

判決書指出，小陳與小萍都是越南籍在台留學生，兩人自2019年2月交往，至2020年10月分手，小陳對小萍再結新歡心有不甘，在同年11月間將小萍的裸照及兩人性愛影片傳給小萍，恐嚇她跟新歡分手，否則要在網路上廣為散布。

小陳傳訊息給小萍恫嚇，「我會把影片傳給討厭你們家的人，讓大家笑妳們，這樣才好玩」，「我會幫你下標題，『越南留學生為了幫助家人，沒錢只好下海做妓女』」、「我會把17個影片賣給情色網站，賺一點錢」、「我只做一件事，那就是毀了你」、「我只要人在台灣的一天，你就沒有好日子過。毀了你，讓你們兩個都痛苦，我才痛快」、「我會讓你在台灣與越南爆紅」、「我有學校6個群組，哪天我不高興，我就傳影片出去」。

小陳對於小萍的回應不滿，傳訊給小萍指稱，「我已經給你機會了，還不珍惜，趕快跟那個男孩分手」、「好，我就讓你身敗名裂」等語。

小陳於同年11月間將裸照及性愛影片傳給小萍的父親等親友，12月間先後公開發布在臉書及有1萬多名成員的社團內。小陳到案坦承犯行，台中地院法官依散布猥褻影像等罪判處徒刑7月、拘役50日，均得易科罰金。

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