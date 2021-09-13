隨著歐洲PGA錦標賽落幕，尋求衛冕萊德盃的歐洲隊12人名單也正式出爐了！英格蘭三名大將費茲派崔克、威斯伍德和海登，加上奧地利好手韋斯伯格手趕在最後一刻取得正選名單。緊接著愛爾蘭隊長哈靈頓公布3張外卡，賈西亞、波特以及同胞小老弟羅瑞搭上末班車，而前世界球王賈斯汀羅斯則成為遺珠之憾。

西班牙世界球王拉姆、北愛爾蘭麥克羅伊、挪威選手霍夫蘭、英格蘭球星弗利伍德以及凱西都已經取得入場券。

歐巡錦標賽原本應該上演威斯伍德、羅斯、波特和韋斯伯格四搶二的局面，沒想到美國人霍雪爾異軍突起奪冠，打亂了整個布局，韋斯伯格即便最終僅並列20，但仍有足夠的積分進入萊德盃歐洲隊正選名單，羅瑞被擠出安全名單，不過依舊取得外卡資格。

至於前球王羅斯只能怪自己在第3回合打出72桿，決賽回合飆出65桿並列第6作收，距離奪冠差了3桿，飲恨出局。

實際上隊長哈靈頓在外卡選擇的時候出現兩難，安全名單外第一人羅瑞毫無意外入選，另兩人名單哈靈頓幾經抉擇後給了9次代表歐洲隊參加萊德盃取得25.5分的老將賈西亞以及14勝6敗2和的波特，擁有13勝8敗2和戰績的羅斯抱憾而歸。

如今兩年一次的歐美對抗賽萊德盃雙方名單都已經出爐了，賽事也即將在9月24日威斯康辛州風嘯峽展開為期3天對決。相較於美國隊平均年紀29.8歲，最老選手為37歲的達斯汀強生，歐洲隊卻有4名超過40歲的老將，當中又以48歲的威斯伍德榮鷹「最老」球員殊榮，平均年紀34.58歲，這場對抗賽可說是年輕氣盛的美國隊渴望捍衛地主威嚴，經驗老道的歐洲隊則是尋求衛冕霸業。

世界排名方面，美國隊最遜的球員是排名21、東京奧運金牌得主謝奧菲勒，反觀歐洲隊只有4人位居前21，整體實力確實不如美國對，但卻擁有當今世界球王拉姆坐鎮其中。