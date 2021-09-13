外資又轉賣，多空對峙，暫於季線上觀望。美股上周五偏空，今早美股期指雖走強，但亞股普跌，台股集中市場也隨之走弱，在晶圓雙雄領跌半導體族群之下，盤初指數一度跌至17387.57點、摔出季線，所幸鋼鐵多頭即時進駐，引領航運、百貨、水泥、金融、生醫等傳產類股攜手抗空，有效牽制空頭繼續坐大，惟航運股盤中不敵調節賣壓再度落水，多空遂於17450處僵持拉鋸，尾盤賣單雖調節聯電、面板雙虎、萬海、長榮、陽明等，但拉抬權王台積電，終場大盤小跌28.26點、收17446.31點，總成交值續縮至2526.95億元。

籌碼面，今日外資又轉賣超32.7725億元，投信買超1.237億元，自營商賣超8.0013億元，三大法人賣超39.53億元；累計9月以來外資買超685.98億元，今年以來賣超4422.83億元。技術面，5日RSI為59.32、10日RSI為57.18，9日K值為62.01、9日D值為66.32，20日乖離率為1.82。

盤面上，西進水泥廠受到雨季影響程度漸減，8月營運回溫，今日台泥(1101)、亞泥(1102)雙漲逾2%帶隊砌高牆，信大(1109)漲7.35%、幸福(1108)漲4.74%、東泥(1110)漲4.21%、嘉泥(1103)漲6.25%，在多頭積極做工之下，水泥類指漲近2.5%，擠進類股漲幅前三。國光生(4142)新冠疫苗海外臨床試驗獲印尼食品藥品監督管理局核准，將進行劑量探索二期臨床試驗，今日股價大漲逾7%，帶動中化生(1762)跟漲2.73，加上晶碩(6491)挾量強彈約6.2%、杏輝(1734)甩尾漲停，拉抬生醫類指漲收漲1.55%。全球第三大海運集團法商達飛、第五大航商赫伯羅德皆宣布將凍漲運費，但沒擋住航海王多頭續進，今日陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)盤初仍攜手揚帆，激勵新興(2605)、四維航(5608)、中航(2612)等攜手漲逾2%，惟陽明、長榮、萬海尾盤翻船，航運類指也隨之翻黑。台積電8月營收改寫單月次高，花旗環球證券重申、目標價900元，但市場出現iPhone 13價格恐飆新高雜音，今日台積電整場落於低檔橫向整理，影響半導體族群走弱。

分析師表示，美股高檔震盪、國內本土疫情短線可控，大盤再度站回季線之上，若後續本土疫情及國際股市沒太大變化，預期短線加權指數將在17,000~18,000點區間震盪。另有法人指出，美股四大衍生性金融商將於9月17日四巫日結算，台股則面臨20日中秋節變盤說，在多空各懷鬼胎下，指數波動將加大，留意金融商品結算形成的「蝴蝶效應」。