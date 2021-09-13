韓股周一接近持平。外資的買盤抵銷了因通膨擔憂產生的跌勢。投資人也在等待本周美國通膨數據，和美聯準會下周的會議。

周一南韓KOSPI指數收漲2.10點或0.07%，為3127.86點。外資買超1395億韓元(約1.18億美元)。

在重量級企業中，三星電子和SK海力士分別漲1.33%和1.43%。網路平台公司Kakao大跌4.23%。

上周五數據顯示，美國八月生產者價格穩中有升，顯示高通膨可能還會持續一陣子。

投資人關注周二美國消費者物價的數據公布，預計該數據將顯示核心通膨的放緩。而本周四的美國零售銷售數據，可能會顯示再次的下降。

美聯準會公開市場委員會預計9月21日至22日舉行會議；投資人正在觀察聯準會縮減購債的時機。

韓元下跌；1175.7韓元兌一美元，較前一日跌的0.5%。

9月份的3年期國債期貨下跌0.05點，來到110.17點。

基準債券殖利率上升；流動性最強的3年期韓國國債殖利率上升1.7個基點，來到1.519%。