國民黨前主席朱立倫到中常會報告政見中離、早退引發爭議，前晚突然代發當天會議主席蔣根煌聲明，表示有事前通知要離開。國民黨文傳會副主委鄭照新今發表聲明，中常會和稀泥使黨形象重傷，因此他決定辭去文傳會副主委職務。會議主席蔣根煌今回應，他在今天一個小時前才知道鄭照新發出聲明，痛批鄭照新「亂來」。

鄭照新聲明中表示，就參與說明會後許多中常委表示，曾經詢問過會議主席，亦表示事前不清楚此事，而所謂聲明，居然並非會議主席本人發出，而由應迴避之陣營代為發布，頗有令會議主席趕鴨子上架，有苦說不出的嫌疑。

鄭照新表示，中常會為國民黨最高決策機關，絕不可以謊言和稀泥，其會議過程若比小學班會還兒戲，將使黨形象重傷，年輕世代將更無法相信國民黨具備改革和重獲社會信任之決心。經過一日一夜反覆掙扎與慎思，為喚醒黨魂，捍衛中常會尊嚴，他決定辭去國民黨文傳會副主委黨職

對此，蔣根煌回應，這份聲明由他本人發出給中常會，其他人要怎麼轉發他不知道，鄭照新「亂來」，沒有向他求證就亂說話，讓國民黨陷入紛擾；蔣根煌也說，該份聲明的確是他本人親自發出，給參與中常會的所有人，至於其他人要如何轉發，他無法干涉、也不清楚。

蔣根煌認為，文傳會是國民黨底下的組織，若要對外為黨發言，至少應該向他本人求證事實，但是鄭照新從頭到尾都沒有問過他，關於聲明內容是否屬實，未經過他同意，就對外跟媒體記者亂講話，他一個小時前才知道他的聲明，「簡直是亂來」。針對鄭照新辭去文傳會副主委職務，蔣根煌說，「他要怎麼做，那是他的事情」。