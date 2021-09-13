統計到上半年，大陸網上外賣使用者規模上衝4.69億。（shutterstock）

從一日三餐到蔬菜生鮮，從日用百貨到藥品雜物，如今外賣服務覆蓋大陸生活多方面。據中國互聯網路信息中心近日發佈第48次《中國互聯網路發展狀況統計報告》顯示，截至2021年6月，大陸網上外賣使用者規模達4.69億，較2020年12月增長4976萬，在各類調查應用中增速最為明顯，凸顯外賣行業的數位化水準不斷提升與新消費趨勢。

例如打開美團外賣選擇美團閃購，酒水零食、生鮮果蔬、鮮花綠植、寵物母嬰、醫藥、數碼圖書等品類，都能在30分鐘至2小時內配送到家。資料顯示今年第2季美團閃購的交易量和交易金額年增率超過140％。其中鮮花和藥品保持較高的增長趨勢。

另外再看到「餓了麼」平台，透過聯合各大藥房推出「深夜小藥局」，在全大陸500多座城市近5000家藥店、實現24小時健康急送服務外賣買藥，也讓相關下單量在今年7月、8月月增10％，年增130％，滿足深夜用藥需求。

據《人民日報》海外版引述艾瑞諮詢發佈《2021年中國即時零售行業研究報告》，從需求端來看，消費者期待在即時零售電商平台上購買的品類占比相對均衡；從供給端來看，大陸生活服務已從餐飲外賣延伸至生鮮水果、家居日用、鮮花禮品、醫藥健康、圖書文創等。