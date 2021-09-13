台中今傳出首例施打高端疫苗後死亡的個案，中央流行疫情指揮中心今天證實，此個案為先前就已通報的案件，是一名四十一歲的男性，本身有高血壓、糖尿病、甲狀腺亢進病史，9月6日死亡後已進行解剖，但詳細結果不方便公布。

指揮中心發言人莊人祥表示，該名台中男是在8月24日接種高端，接種後出現心跳忽快忽慢、心悸等心臟不適症狀，8月26日、28日、30日曾到急診就醫，照X光發現有肺浸潤，心電圖也顯示有竇性心搏過速，經注射點滴後又返家休息。

莊人祥說，個案9月5日沒有出現異狀，但9月6日卻被家人發現叫不醒，確定死亡，當天已經司法相驗完成解剖，但結果還不便對外公布。

根據指揮中心提供的每周疫苗安全性監測，我國目前共有235人在接種疫苗後死於心臟相關疾病，但是卻沒有高端疫苗的單獨性資料。莊人祥表示，目前只有不分廠牌的整體性資料，沒有單獨為高端疫苗進行相關死亡個案的統計分析。