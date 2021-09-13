湖埔社區大學近日積極攜手社區與地方居民，守護東螺溪與溪湖區排的水質環境。（林淑玲提供／謝瓊雲攝）

湖埔社區大學13日舉辦座談說明會，請來產官學三方座談，讓農民和畜牧業者了解，畜牧業廢棄物轉化成沼渣沼液之後再利用的好處，進一步媒合雙方達成減廢與農業循環經濟的效果。（謝瓊雲攝）

守護東螺溪，共創三贏。湖埔社區大學近年透過志工巡邏、走讀水岸積極推動守護東螺溪工作，13日更邀請官方學者專家座談，積極媒合農民與畜牧業者，盼讓畜牧業廢棄物處理後進入農田循環再利用，創造環境、業者與農民的三贏。

東螺溪流經埤頭、溪湖和二林等9鄉鎮，被譽為孕育彰化平原的母親之河，卻長年遭排放廢水汙染，飽受惡臭汙名，其中又以田尾海豐崙排水到溪湖區排、即鹿島橋至溪湖橋間的河段，因河岸兩旁養豬等畜牧業多達24家，導致水質嚴重汙染。

湖埔社大近年受彰化縣政府委託執行水質環境改善工作，並以溪湖排水區段作為改善試辦區，除了傳遞守護生態、環境永續的理念，今年更組織社區志工成立河川聯合巡守隊，藉此教育在地民眾守護河川，也防止畜牧業者偷排畜牧廢水汙染排水，培養社會責任意識。

社大執行長林淑玲說，畜牧業者都很怕被農民、志工們檢舉而受罰，實際上業者雖有心改善，但豬糞固液分離之後，卻未將含有肥分的沼液沼渣再處理、再利用。

林淑玲說，13日邀請來農試所、環保局、農業處等，官方代表和專家學者與業者、農民座談，了解沼渣沼液再利用的好處，進一步媒合業者與農民，讓畜牧業廢棄物資源化，形成循環經濟。

農試所研究員黃維廷指出，沼液沼渣具有天然肥分，進入農田再利用，讓蔬果長得更好，還可減少農民基肥、化學肥料使用，防止土壤酸化，更友善土地環境，還能省下不少購買化肥的金錢。

在溪湖種植蘆筍的劉姓農民說，過去就曾向畜牧業者引進分離過後的乾燥豬糞作肥料，只需補充鉀肥，減少使用化肥，也大幅減少疫病產生，卻因缺乏槽車載運不敢嘗試使用沼液；楊姓農民在二林鎮種植逾1公頃的山藥、水稻，也有意申請使用畜牧業的沼液沼渣。

環保局水質保護科表示，過去畜牧業者主動接洽農民常遭受質疑，加上沼渣沼液的運輸有其困難，也讓農民卻步，如今透過第三方居中媒合，環保局也可協助解決槽車運輸問題，盼讓處理後的畜牧業廢棄物回歸農田，達到減廢、循環經濟的效果。

林淑玲說，未來也將就近找緊鄰溪湖區排的農地進行實驗性耕作，以管路灌溉方式，了解蔬果生長成果，並持續監測地下水質，進一步輔導業者進行沼渣沼液認證，讓更多農民願意安心放心申請使用。