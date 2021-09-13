英美因塔利班在阿富汗掌權而承受壓力

英國媒體今（13）日引述消息人士報導，英國首相強生（Boris Johnson）預計下周前往白宮會晤美國總統拜登，據信強生將藉峰會修補兩國因為撤軍阿富汗導致的破裂關係，拜登則將敦促英國在北京問題方面與美國保持一致的強硬立場。

英國《泰晤士報》（The Times）引述倫敦與華府消息人士報導，英國首相強生下周將出席21日於紐約登場的聯合國大會（UN General Assembly），預計訪美4天期間將在白宮與美國總統拜登舉行雙邊會談。

UK PM Johnson to hold talks with Biden this month - The Times https://t.co/e1ruNrEYiu pic.twitter.com/yqFiexvOJT — Reuters (@Reuters) September 13 2021

強生預計在峰會上修補英美兩國因為阿富汗撤軍問題衍生的裂痕。華府知情官員指出，拜登將敦促強生政府在大陸問題方面和美國保持一致的強硬立場。

先前拜登拒絕延長阿富汗撤軍任務，據信引發強生不滿。此外，阿富汗首都喀布爾落入塔利班手中後，強生是拜登第一個通話的外國元首，有消息指當時唐寧街等了36小時才如願讓兩國元首通話。

報導指出，英美雙方原則上同意在強生訪美期間安排兩國元首會談，一名消息人士透露，預計會談將在白宮舉行，不過目前還不是100%確定，相關細節也還未確定。

另外有華府消息人士指，強生希望藉由本次美國行來重新修補英美關係，以作為11月在蘇格蘭舉辦的聯合國氣候峰會的跳板，藉此遊說美國捐款給國際氣候變遷基金。