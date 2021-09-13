「證件妹」吳佳穎參加東奧女子25公尺火藥手槍項目，最後拿下第5名成績，優秀表現和甜美外表讓她知名度暴增，不只台灣鄉民超愛，甚至還受到日本媒體關注，吳佳穎日前曬出一系列穿著短褲的美照，竟被日本媒體《體育報知》大肆報導，還衝上日本雅虎新聞熱門。

吳佳穎上周在IG發文表示：「原本想出去走走的，沒想到颱風卻來了，只能看看平日的照片乾過癮，大家要做好防颱準備喔！外出注意安全！」只見她身穿大學T和藍色短褲，露出一雙白皙大長腿，對著鏡頭甜美微笑，電翻一大票粉絲，引起網友熱議。

貼文一出立刻引來1.3萬人按讚，不少人都大讚，「最美的證件妹」、「很漂亮」、「女神」、「看到佳穎又不自覺點了愛心」，日媒《體育報知》甚至以「台灣射擊選手美腿照披露！」為題報導，這則新聞還登上《日本雅虎》體育新聞熱門榜的第一名，還一度登上雅虎網站首頁，意外在日本掀起話題。

吳佳穎被日媒封為美腿女神。(圖/翻攝自日網)

事實上，吳佳穎這次在東京奧運射擊女子25公尺手槍項目有亮眼表現，儘管最後是以第5名作收，無緣摘牌，仍寫下台灣射擊在奧運賽場上最佳成績，事後受訪她也開心表示，表現超乎預期的好，自己已經沒有遺憾，場上的精湛射擊技術也讓她獲得高度關注。