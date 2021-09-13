精測（6510）第二季營運受封測廠端疫情影響而不如預期，法人研究機構指出，所幸第三季已見到封測端營運穩步成長，加上美系客戶產品進入出貨旺季，看好精測第四季營運重返年增，重新納入研究範圍、給予「買進」投資評等，目標價777元。

精測的產品技術以微間距、細線路、高腳數為主要發展方向，品質與服務備受國際大廠肯定。市場先前較擔憂，台系競爭對手將在第四季開始出貨台灣IC設計客戶，並在2022年進一步侵蝕精測市占，然而，法人研究機構調查後認為，智慧機應用處理器（AP）市場2022年競爭加劇，兩家非蘋國際大廠將在台灣代工廠正面交鋒，將使明年探針卡需求成長。

精測憑藉其生產優勢，探針卡近100％以自家設備生產，可快速擴張產能來因應客戶需求，在客戶急需將產品推上市時，更可滿足客戶在新產品上的研發與投入，並穩居台系IC設計業者未來AP測試的主要供應商。

投顧法人進一步歸納看好精測2022年成長性理由，包括：一、台灣IC設計業者積極推出新品搶占市場；二、美國IC設計業者增加在台灣晶圓代工廠投產，且該客戶也增加QCT業務延伸至非智慧機產品；三、另一美系品牌客戶自研晶片在非智慧機產品的滲透率提升，對精測的測試耗材需求將逐漸成長，看好精測2022年營運重返雙位數成長。

最後，精測目前本益比約16倍，評價位於近二年15～35倍本益比區間的底部，明顯偏低，因而給予「買進」投資評等，另以2022年每股純益22.1倍本益比作為目標，賦予777元目標價。