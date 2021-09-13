高雄市1名28歲林姓男子因積欠約150萬債務未還，12日晚間9點多在三民區大連街遭謝姓債主夥同4名友人持球棒押至阿公店水庫，林男女友目睹過程，嚇得報警；由於林母允諾幫兒還款，林男驚魂9小時後平安獲釋，警方循線逮獲謝男等5嫌，訊後依妨害自由罪嫌送辦。

三民一分局警方 9月12日晚間9點多，接獲20歲蔡姓女子報案，蔡女指稱，28歲的林姓男友在三民區大連街遭人押走，警方組成專案小組偵辦，調閱監視器畫面發現，5名嫌犯當晚駕駛休旅車堵住林男去處，嫌犯下車後持球棒強押林男上車後，開著林男座車消失於市區街頭。

警方追查發現，該案為債務糾紛，林男疑在外積欠28歲謝姓男子約150萬債務，謝男屢次討債不成，當晚夥同4名友人強押林男，警方唯恐林男遭遇不測，漏夜調閱沿線監視器「以車追人」。

13日上午6時許，傳來好消息；由於林男母親深怕兒子丟了性命，在兒子打電話求救時，口頭答應謝男「會幫兒子還清債務」，林男因此平安獲釋；警方獲悉後，前往阿公店水庫附近找到林男及其座車，隨後循線逮捕涉案的謝男等5人，訊後依妨害自由罪嫌移送法辦。