年輕族群陸續接種疫苗，一名24歲的女網友上午打完AZ後，晚上開始出現發燒、全身痠痛等症狀，隔天清晨要上廁所時，突然眼前一片黑，甚至失去意識，嚇得她在好轉後趕緊到醫院檢查，貼文一出引起熱議，許多處在搖滾區的朋友也分享打完AZ後的症狀。

一名網友昨(12日)在Dcard發文表示，24歲、沒任何疾病的她，當天早上11點半打完AZ後，大約晚上8點半開始發燒到38度，到了半夜甚至發燒得更嚴重，還全身酸痛、忽冷忽熱、會突然大爆汗。結果在清晨6點半原PO要上廁所時，突然頭暈，眼前一片黑，什麼都看不到也聽不到，大概持續了5分鐘，「在以為要昏倒的時候，我慢慢恢復意識，但還是看不到，我呼喊還在睡覺的室友，幸好室友有醒來，然後我慢慢看得到也恢復正常了。」

原po因為不太放心，於是到大醫院檢查，而醫生給她打完點滴後，表示應該是缺水的緣故。並提醒大家若施打疫苗需多喝水，然後可以買寶礦力、舒跑補充電解質，打疫苗前可以多吃維他命C，還有吃奇異果等。

貼文一出引起討論，「喝很多水不代表不會缺水喔，反而會因為上太多次廁所導致電解質失衡」、「我男友前幾天跟妳一樣！他也是突然暈眩，一天大概有兩次，之後阿姨帶他去急診，我有跟去，醫生也是說水喝不夠」、「我退燒後開始出現嘔吐跟頭痛還有爆冷汗」、「打完az 現在第四天頭還會一直不時抽痛是正常的嗎」、「打完第4天沒有發燒了，但頭就是會痛，特別是彎腰、打噴嚏那種大動作會特別痛」。