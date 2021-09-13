由於市場對首相換人的樂觀態度，以及新冠疫情趨緩，東證指數在最後30分鐘的交易揚升，轉為上漲，並為1990年來最高收盤水準，繼續推高了近30年的高點。
周一日經225指數收漲65.53點或0.22%，為30447.37點，收於近7個月的高點。東證一部指數漲6.06點或0.29%，為2097.71點。
在市場對於日本下任首相提出新刺激措施寄望下，日經上周飆升4.3%，東證一部上周創下30年來新高點。但日經周一跌跌撞撞，到尾盤才拉起，東證一部再創歷史新高，並且延長了近3周的11%瘋狂上漲。
日本以外的亞洲股市周一整體表現疲弱，日本以外的亞太指數下跌1%，與上周五華爾街的跌勢相一致。
市場押注河野太郎將贏得首相寶座。河野為知名的反核派，再生能源股估將獲得有力支撐。三井住友信託管理策略師Hiroyuki Ueno表示，許多外資因為河野而購買日本股票，但是他的經濟政策仍不是很清晰，包括他對日本央行的立場，所以市場也有可能會失望。
隨著大宗商品價格上揚，鋼鐵股領漲1.56%，另外石油股股上漲1.48%。
銀行股表現第三，上漲1.07%。新生銀行漲12.99%，連兩天大漲。SBI控股在上周提出主動的收購報價。
東京威力科創和愛德萬測試支持了日經的上漲，股價分別漲1.5%和1.98%。
汽車股下跌。豐田跌1.65%，本田跌1.28%，日產跌1.14%。
軟銀集團下跌1.43%。
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