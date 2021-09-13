現在正是各類文旦、柚子上市的旺季，香甜多汁的果肉，讓人食指大動，是入秋水果的首選。還有不少人在吃下柚子後，排便異常順暢，讓人以為若在中秋烤肉時搭配食用，「柚吃柚拉」的話，應該相當去油解膩。不過中醫師許淳彰提醒，柚子吃過量仍有增胖的問題，不要被順暢的假象矇騙了。

●迷思一：我吃了很多柚子排了許多便 體重一定能下降吧？

許淳彰醫師指出，「吃柚子後的排便，只是把柚子的纖維質和水分排出去，糖分還是在體內被吸收，」因此吃過量的話，體重依舊會上升。

營養師程涵宇指出，一般常見大小的文旦或柚子(約620g)，8瓣(200g) 就有64大卡，也是一份水果的熱量。

●迷思二：柚子不會很甜 又低升糖指數 多吃一點沒問題？

許淳彰醫師指出，雖然以100克的柚子來說，熱量並不高，但一顆柚子動輒幾百克，不知不覺吃進去的總熱量就很可觀了。

尤其柚子之所以吃起來沒那麼甜，「是因為甜度很高的果糖和蔗糖相對含量較少，」但不代表總含糖量少。

●迷思三：那減重中不就不能吃柚子了？

其實柚子營養豐富，是膳食纖維及維生素Ｃ、鉀很好的來源。一般來說，柚子可以幫助消化、幫助控制血壓、研究發現有助降低膽固醇，一般人每次可以吃8-16瓣，而許淳彰醫師建議正在減重者，每次吃大約四分之一顆（3-4瓣）大小的柚子（最多三分之一）就行。