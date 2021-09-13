中華航空今日與華山基金會合作舉辦「愛老人 中秋亮起來」關懷活動，致贈中秋關懷防疫禮包，以實質生活物資讓長者溫暖過節。面對疫情華航仍不忘投身公益，今年度兩次聯手華山基金會，關懷在地弱勢，落實企業公民責任，回饋社會及社區。

華航在防疫期間愛心不間斷，攜手華山基金會「疫起助老」，今日由華航志工社代表送暖華山基金會大園站，捐贈中秋關懷防疫禮包，包括口罩、香皂、麥片、調理包、麵條、米、後背束口袋等物資，用實質上的幫助，改善弱勢長者的生活品質，讓他們得到更妥適的照顧。

華航身為桃園在地企業，感念疫情期間醫護及警察人員不分晝夜，堅守抗疫防線，維繫醫療運能與社會安定的辛勞，日前特別致贈部桃醫院及新屋分院點心飲品，另贈送桃園市各警察分局由華膳特製的感恩餐盒，為他們加油打氣，謝謝醫護及警察人員無私的奉獻。

此外，華航也長期致力於提升台灣教育發展，捐贈國內大專院校744 飛機座椅，優化航空、旅遊服務學程的教學資源，強化產學合作，讓學子可無縫接軌理論與實務，為社會盡一份力。

華航長期投入企業社會責任及推動永續經營，自 2012 年起將「擴大敦親睦鄰」及「環保」列為志工社計劃主軸，秉持回饋鄉里、深耕社區的精神，多年來為弱勢族群舉辦圍爐、志工教學及致贈育幼院物資等活動，華航將持續以實際行動關懷弱勢，善盡企業社會責任。