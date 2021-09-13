截至9月12日24時，大陸福建莆田此次疫情累計報告本土確診病例35例，無症狀感染者33例。疫情延燒，當地官方正加緊推進12歲以上人員疫苗接種。

據微信公眾號「健康幸福仙遊」披露，經專家研判，鋪頭小學1名學生家長林某某疑似為本次疫情源頭，即新加坡入境人員導致的傳染鏈。而林某某從入境到9月10日確診，中間已經過去了38天。

根據官方通報，林某某於8月4日乘坐廈門航空MF852航班自新加坡從廈門機場入境，在廈門進行集中隔離14天後，於8月19日點對點轉運至仙遊縣集中隔離點繼續集中隔離。

根據福建省的疫情防控辦法，林某某在完成14＋7天的集中隔離之後，於8月26日開始實行7天的居家健康監測，而也就是在這時，林某某才開始向家人傳播。

值得一提的是，官方通報顯示，在入境後21天集中隔離期間，林某某共進行了9次核酸檢測和1次血清檢測，結果均為陰性。

此次疫情已形成了鋪頭小學和協勝鞋廠為中心的兩條傳播鏈。目前，鋪頭小學密切接觸者及全部師生都已到達指定隔離點。

這波疫情，有19例年齡小於12歲及以下，最小的3歲，而這部分人群目前尚未開展新冠疫苗的接種工作。

莆田市疾控中心工作人員表示，目前莆田市正在加緊推進12歲以上人員的疫苗接種工作，下一步會繼續擴大疫苗接種人群，「一定會逐漸覆蓋12歲以下人群，但還沒有明確的時間表。」

莆田市教育局11日發布通知指出，各地各學校要加大12歲到14歲學生第二劑疫苗接種工作力度，提高接種覆蓋率。9月15日前，全面完成教職員工和12歲到17歲學生疫苗接種工作。