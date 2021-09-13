網紅團體「反骨男孩」成員蕾菈，擁有甜美臉蛋及魔鬼身材，加上直率無尺度的談話風格，讓她在網路上擁有超夯人氣，不吝嗇秀岀好身材的她，今天在IG曬出破尺度的「背殺照」，火辣身材讓人一覽無遺，立刻引起網友討論。

蕾菈在instagram曬岀一張超狂的「全裸背殺照」，只見她身穿一整套黑色內衣，站在桌子旁回眸對著鏡頭，接著擺出冷豔表情，全裸美背不僅搶盡所有人目光，白皙肌膚更是讓人一覽無遺，緊實的蜜桃翹臀更是大方見客，此外，火辣的Ｓ型曲線讓人看的血脈賁張，遲遲無法將視線移開，才上傳僅僅5個小時，就吸引上萬人前來按讚。

蕾菈曬岀的養眼清涼照，立刻引起網友熱烈討論：「怎麼這麼美啦，好想要直接打包回家」、「好美好辣啊，這臀美到無法用言語形容」、「這張真的有翹，跪求保養秘笈」、「真正的女人，身材維持的好棒，根本沒有人可以超越」、「不知道能說什麼，誇獎就是了，好看到霹靂啪啦爆炸」、「沒看帳號以為追到國外的模特」、「看到這種美照....折壽十年我都願意」。

蕾菈近日為業配Nubra拍辣照時，不僅大方透露自己的胸型是「上胸沒肉」，還自曝：「裡面沒穿」，八字胸型曝光之後，更不忘放送福利，擠出超深事業線，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，而她也透露靠著穿內衣調整及保養來維持胸型。