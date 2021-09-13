隨著新冠肺炎疫情逐步趨緩，桃園市青年事務局號召18個桃園高中職及大專院校音樂社團共100位青年，一起大合唱由在地嘻哈團體哈梭褲HustleCrew原創單曲《Move On》，目的希望用青春歌聲及音樂的力量，為疫後復甦的台灣加油打氣。

《Move On》單曲合唱由青年局社團辦公室團隊統籌製作，透過疫情期間與社團學生線上互動串聯並匯集青年心聲，邀請桃園在地嘻哈團體進行詞曲創作，有別於以往抗疫合唱的抒情曲風，以時下流行的嘻哈風格進行創作，饒舌歌詞道出2021年因疫情打亂生活的民眾心聲，歌詞中不失積極向前的態度，展現疫後新世代的青年的韌性。

為了展現這次社團青年影響力的行動，青年局也邀請藝人李芷婷共同獻聲，而演藝發展同樣受到疫情影響，她也說，自己生活因疫情起了很多變化，歌曲符合很多人的心境，唱起來特別有感覺。青年局長顏蔚慈表示，自5月疫情爆發以來，學生的實體活動全數取消，在這樣的環境下，青年局的社團政策更顯價值，社團辦公室迅速推出「雲社團」系列活動，為社團青年提供線上社課和展演舞台。