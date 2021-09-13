台北市副市長黃珊珊踢爆中央把北市府居家隔離記錄刪掉，結果確診者竟感染Delta病毒，但中央回稱經評估後改列自主健康管理，並沒有刪除。黃珊珊13日回應，「對我來說就是刪除」，中央常說地方政府要負相關責任，所以站在專業立場堅持應該要做的事，匡列過程嚴格一點比較好。

黃珊珊昨在臉書爆料，中央在系統刪除市府上傳的居隔記錄，中央則說只是評估風險後改列自主健康管理，並沒有刪除。

黃珊珊今午在防疫記者會指出，這個案子是文山區裝修工人和妻子去診所看診接觸的民眾，夫妻確定是Delta相關連的疑似案例，因為有到新北市幼兒園確診家屬住的大樓，依疑似案例去匡列，另有調閱診所監視器在同一診所待的時間超過20分鐘以上，認為有一定風險採預防性居家隔離，上傳資料到中央後，上周六中央反應說診所有適當防護沒必要居隔，但經衛生局專家會議討論仍認為有風險，回報中央時已刪掉改為自主健康管理，「對我來說就是刪除」，所以就無法開居家隔離書。

她表示，如果被北市認定要居家隔離的民眾住在其他縣市，其他縣市不能從系統上看到是居家隔離的話，就無法開立通知書，要北市自行處理，所以會造成居隔困難。

黃珊珊說，經向中央反映後就沒有刪除了，果然這對夫妻就是Delta病毒，慶幸有居家隔離，北市負擔居家隔離的責任，即使中央有建議，但中央常說地方政府還是要負相關責任，北市站在專業立場堅持應該要做的事，不管中央或地方都是想把事情做好，沒有互相指責的意思，匡列過程還是嚴格一點比較好。