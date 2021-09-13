林男面對員警問話眼神飄忽不定且答非所問，警方察覺有異，持續追問之下，林男坦承持有毒品，且毒品還裝在鳳梨酥小包裝內。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄20歲林姓男子11日晚間將車輛違停在紅線上，警方巡邏時立即上前盤查，未料，林男作賊心虛，面對員警問話眼神飄忽不定且答非所問，警方察覺有異，持續追問之下，林男坦承持有毒品，且毒品還裝在鳳梨酥小包裝內，警方依毒品危害防制條例將林男函送偵辦。

高市警鳳山分局過埤派出所員警11日晚間8時許巡邏行經鳳山區頂庄路與過勇街路口時，發現一台自小客車違停在紅線上，員警原本只是要上前盤查，並請駕駛人移動車輛至合法停車區域，未料，卻發現林男見到警方要求出示證件時，神情極為緊張，且答非所問，似乎想規避警方盤查。

警方察覺林男有異，立即詢問是否攜帶違禁品，林男當下支吾其詞不願承認，警方便改用柔性勸導方式，勸他「如果有違禁品就自己交出來」，並提醒林男年紀還輕，還有改過的機會，林男才將自己身上持有的毒品咖啡包交給警方查驗。

但林男拿給警方的毒品竟是一包鳳梨酥，追查之下，才發現毒品就裝在鳳梨酥的包裝內，經過警方化驗，內容物成分為三級毒品卡西酮，員警表示，自己第一次看到包裝成鳳梨酥的毒品咖啡包，隨後警方依毒品危害防制條例將林男函送偵辦。

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