台北市針對醫院、診所協助施打疫苗，每劑疫苗接種補助100元，柯市長曾允諾8月共要核發6030萬元，但許多基層診所反映至今都沒收到錢。對此，台北市副市長蔡炳坤表示，已核撥213家，總金額為5757萬，另外還有3家診所補正資料後會核撥。

蔡炳坤13日於防疫記者會指出，在216家基層合約診所，已核撥213家，總金額5757多萬，有幾家診所，沒入帳也許稍微有一些點時間差，另外三家補正相關資料後，會立即核撥，很感謝相關基層診所幫忙。

另外，針對新北市幼兒園調整授課模式，暫停全園性與跨班性活動，台北市是否跟進？蔡回應，這件事，雙北本來就是共同生活圈，教育部有與雙北教育局討論溝通，這些暫停全園性、跨班性活動，四大規範都是雙北討論，教育部9月8日行文給雙北，共同來辦理。

蔡炳坤補充，北市另外有針對課後留園做指引，也讓幼兒園遵循，採取人流管制，盡量不混班，真需要混班以混2班級原則，且要固定座位、保持社交距離或梅花座，如果是奇數班或參加人數少的幼兒園，得視個案作調整，要跟家長妥適說明。

他說，要加強防疫措施，掌握幼兒在學學習足跡，在幼兒園的上課已有完整規範，課後留園也必須做好相關規範，確保每一位孩子健康跟安全。