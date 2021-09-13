幻象2000緊急升空攔截大陸軍機後返回志航基地 。（莊哲權攝）

F16戰機進行轉場戰力保留演訓，進駐志航空軍基地。（莊哲權攝）

E-2K空中預警機也到志航基地進行演習。（莊哲權攝）

國軍漢光演習首日，各式戰機進行轉場戰力保留演訓，今上午9點，來自嘉義基地的F16戰機開始進駐空軍台東志航基地，不料第1梯次的兩架F16要降落前，疑似有大陸軍機擾台，兩架掛載實彈的幻象2000戰機，立刻緊急升空攔截，F16則是拉升盤旋後降落志航基地。

國軍漢光演習今起登場，各式戰機先進行轉場戰力保留演訓，上午9點開始，共6架次嘉義基地的F16戰機起飛，隨後進駐空軍台東志航基地，中午11時許又有3架次F16進駐，吸引不少軍事迷觀賞戰機起降的英姿。

軍事迷表示，9點30分左右，第1梯次的兩架F16要降落前，疑似有大陸軍機擾台，塔台無線電指示2架F16先在空中盤旋，而在上星期就駐點在志航協防的兩架幻象2000戰機待命，約5分鐘時間內，油彈都已掛好的2架幻象2000戰機立即從「警戒堡」緊急升空進行攔截，約2個小時後返回志航，而F16則是拉升盤旋後降落志航基地。

軍事迷說，為了因應大陸軍機從西南方進來，某些角度從台東升空攔截比較快速，因此兩架幻象2000戰機早在一周前就在志航基地駐點至10月底，而這次升空攔截共機的幻象2000掛載有雲母飛彈及魔法二型飛彈，前者為先進中程的空對空導彈，後者為短程空對空飛彈。

軍事迷也提到，國軍漢光37號實兵實彈演練13日至17日登場，前兩天的轉場戰力保存演訓，各基地的戰機飛到其它基地，所以綽號叫「大逃亡」，14日將會飛到外海進行炸射演練；而除了F16戰機進駐以外，也有E-2K空中預警機前來演習。