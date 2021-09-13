中鋼公司今年建廠50周年，為提升鋼鐵生產效率及發展精緻鋼品，近年推動智能產銷及高值化精緻鋼廠，這次攜手中山大學人工智慧研究暨產業推廣中心舉辦「中鋼人工智慧挑戰賽」，以「字元辨識」為主軸，廣發英雄帖，祭出總獎金32萬元。

中鋼指出，報名時程即起至10月3日，比賽時間為10月4日至11月9日，挑戰賽主題與「智能化鋼胚管理」有關，參賽隊伍需以人工智慧演算法進行鋼胚序號的自動判別，禁止人員辨識，也可自行製作資料或額外開發資源來增進演算法效能，發展出適合實際產線運作的序號辨識系統。

中山大學主任張雲南指出，近年來與中鋼公司在人工智慧領域積極互動交流，希望透過協同舉辦本次AI競賽，為促進國內AI發展挹注一份心力，吸引對AI有興趣的人才一同投入產業，以提昇企業的競爭力。

該賽將選出冠、亞、季軍前3名隊伍，除各頒發15萬元、8萬元及5萬元獎金外，另將選出2隊佳作頒發1萬元。賽後，中山大學評審團將依競賽發表會前5名隊伍所採用的解題創意方法，擇選1隊加發2萬元，總獎金共計頒發32萬元。

中鋼表示，誠摯歡迎年滿18歲本國籍AI高手組隊報名參加，挑戰自我極限，也期待AI專業人才未來能加入鋼鐵產業，加速及落實AI競爭力，造福兆元產值的用鋼產業，繁榮台灣經濟。

中鋼2016年成立智能產銷委員會，隔年建立AI研究團隊，後續也啟用無人天車吊運鋼捲，完成超過30萬顆鋼捲自動吊運；去年啟用首座智慧高爐煉鐵智慧中心，納入高爐、煉焦、燒結等工場的一站式監控數據及建置多個智能模組，利用AI監控生產製程，達成產線智能進化里程碑。