璨樹颱風遠離台灣，但颱風北上後引入西南風，中南部地區天氣不穩定，中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今(13)日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局稍早也針對屏東縣發布大雷雨即時訊息。
氣象局表示，今天受西南風影響，中南部地區及恆春半島出現短暫陣雨或雷雨的機率仍高，並容易伴隨較大雨勢，山區也有短延時強降雨發生的機率，請多留意，其他地區白天多雲可見陽光，山區午後有零星短暫陣雨。
明(14)日中南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢。中部以北、東南部(含蘭嶼、綠島)沿海地區、恆春半島、馬祖易有較強陣風；東南部地區有焚風發生的機率，請注意。
氣象局也發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，明(14)日中午前後台北市、新北市及台東縣地區為黃色燈號，請注意。
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