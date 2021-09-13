南投縣生產的香蕉品質優良，香氣十足，最受消費者喜愛，也成竊賊覬覦目標；南投市名間鄉屢傳偷割香蕉事件，造成蕉農損失共約15萬元，南投警分局布線查獲偷割香蕉的廖姓男子，訊後依竊盜罪移送南投地檢署偵辦。

目前，香蕉市價每公斤約20至30元，南投警分局近日接獲民眾報案，指稱轄內名間、南投地區，有多處香蕉園遭人破壞，並竊取園內香蕉，其中，有位農民香蕉被竊500公斤。

南投警分局長鄭有益得知後，立即指示成立專案小組全力追查，緝捕偷蕉賊；專案小組到香蕉園現場勘查，分析相關跡證，研判犯嫌作案手法及來去路線，由於香蕉園多處於郊外人煙稀少處，附近少有監視器，也增加追緝難度。

因此，專案小組全面訪查香蕉園附近民眾、蕉農，追查遭竊香蕉可能流向，並擴大調閱警民雙軌監視器，終於發現有1輛自小客車，後座載滿香蕉違反常理行跡可疑。

警方過濾清查該車廖姓使用人，經過民眾及蕉農辨識，都認為是未曾謀面的「生面孔」，更進一步掌握賣蕉證據，因此循線將廖姓男子帶回派出所；廖姓嫌犯供稱，因為要繳納購車貸款，所以鋌而走險「竊蕉變現」，但諷刺的是，他所購買的車輛，已被債權銀行收回。

南投警分局長鄭有益表示，香蕉1年僅收成1次，農民種植很辛苦；民眾若有經濟困難，不要心存僥倖，以身試法。香蕉竊案偵破，感謝居民協助也呼籲民眾如果察覺可疑時，立即撥打110報案，聯繫警方到場了解，警民合作一同建構「竊盜零容忍」的居住環境。