先前中央質疑北市府匡列太少，如今被揪出刪除匡列又說北市匡太寬，台北市長柯文哲13日表示，根據確診者傳染力來匡列人數，總比下令關掉運動中心、禁止餐廳內用好很多，沒有對錯。

柯文哲今主持防疫記者會，被問及對比先前中央說北市不疫調、匡太少，現在又說北市匡太寬，他先是澄清，中央從來沒有說過北市不疫調、不匡列，北市疫調結果全都要輸到電腦上，透過網路中央都看的到，會有這個想法是因為有心人士結合側翼和名嘴每天在電視上打認知戰。

他進一步說明，北市匡太寬沒有對或錯，新常態在防疫、經濟及民生、經濟間取的平衡，要下一道命令全北市餐廳不准內用，或寧可把有可能的病例匡列大一點？隨技術進步，對確診者檢測基因定序、抗體，判斷傳染力來匡列人數，總比下令關掉運動中心、禁內用好很多，沒有對錯。

柯文哲強調，以科學方式處理，戰略是清楚的就用戰術去執行，要相信我們是用專業做決定，中央聽一聽懂了沒有再多講什麼。