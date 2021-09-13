首集播出後就被稱為是「英雄系醫療戰隊」的日本醫療神劇《TOKYO MER 行動急診室》12日晚間播出加長版完結篇，收視率一舉衝上19.5％，觀眾們看完後紛紛大喊「不想結束」、「眼淚停不下來」，敲碗希望未來能有續作甚至電影版，男主角鈴木亮平感性說道：「沒有這些成員是無法完成的。」並感謝大家對這部連續劇的支持。

該劇拍攝期間長達5個月，期間強碰東京奧運以及帕奧絲毫不退縮，最後1集收視率創下19.5％最高數字，播出同時推特討論和熱搜關鍵字更登上世界第一，網友們除了表示感動以及獲得勇氣之外，也想對醫療相關人員表達感謝，當然最希望的莫過於能再看到這個團隊，對此製作人渡邊良介回應，「已經聽到各位觀眾的期盼，我們當然也是這樣想，如果未來有機會能夠再度見到他們英姿的話，一定會非常高興的」，而完結篇最後一幕畫面右上角則出現「為了帶給更多人笑容，MER會持續奮戰」，似乎是在透露續作有望。

編劇黑岩勉繼木村拓哉主演《東京大飯店》、《危險維納斯》後，再度成功打造《行動急診室》，他表示這部劇最主要是希望能替醫護人員們打氣，也因此在劇中登場的角色都充滿「英雄」的感覺，從演員、導演甚至工作人員都有共同的目標，該劇不單純只是普通的醫療劇，而是讓人看過後能獲得勇氣的作品，也因此很感謝大家能感受到「戰隊英雄」的氛圍，他也強調劇組從頭到尾都是以高規格、大規模的方式拍攝，在有限的時間與預算中，直到最後一秒都沒有馬虎，希望未來能與這個劇組有再度合作的機會。

38歲的鈴木亮平首度在TBS週日黃金檔獨挑大樑，該劇成為他出道以來的代表作之一，他謙虛表示「第1次在如此重要的時段主演，我當然不能成為大家的絆腳石。這段時間我嚴以律己，與MER團隊的每位成員共同努力，沒有大家就不可能完成這部作品」，他還說「因為飾演醫生，才真正感受到醫護人員們的偉大」，並強調「劇中我們奔波於危險事故現場出生入死，現實世界也正與看不見的病毒搏鬥著，醫護人員們就算身在風險也努力幫助有困難的人們，因為那是他們的職責與使命，對於他們的尊敬無法用言語表達」，希望如果能透過該劇讓觀眾們能了解當今醫療現狀，這樣他會覺得相當榮幸。該劇可至friDay影音收看。