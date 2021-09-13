雲林地檢署與雲林縣政府為達能源轉型、環境永續的政策目標，13日共同成立「雲林地區打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫平台」，並提供最高1000萬元檢舉獎金；雲林縣長張麗善則強調綠能政策「3不3要」原則，才能讓綠能案場與在地共存共榮。

「雲林地區打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫平台」會議，由雲林地檢署檢察長洪家原、張麗善共同主持，並邀集經濟部能源局、環保署督察總隊、法務部調查局中部地區機動工作站、雲林科技大學等產、官、學共同與會，齊聲宣誓「綠能減碳、雲林永續」。

雲林地檢署表示，之前偵辦雲林縣口湖鄉鄉長林哲凌等人，向綠能業者分別收取350萬元、400萬元不等款項，妨害綠能產業發展。為提升打擊妨害綠能產業發展犯罪的量能，特別成立此協調聯繫平台，由主任檢察官陳淑蓉擔任執行祕書，與相關單位建立聯繫窗口。

對於妨害綠能產業發展的相關犯罪，雲林地檢署呼籲民眾勇於檢舉，檢舉人姓名必予保密，所檢舉的案件若涉有貪瀆不法，最高有1000萬元獎金。

張麗善指出，縣府長期推動綠能產業進駐，其綠能政策以「3不3要」為原則，包括不影響農漁業發展、不影響觀光產業及環境發展、不違反國土計畫相關目標及規範；要產業發展及地盡其利、要尊重民意及保護縣民、要充分就業及繁榮地方。為在地居民嚴格把關爭取最大褔利。

張麗善說，在民意支持以及保護縣民的基本立場上，縣府支持一地兩用、地盡其利，以期永續經營且帶動地方發展。盼平台成立能有效遏阻綠能產業犯罪情事，並兼顧國土計畫、觀光發展、環境保護、地方民意，藉此促進產業升級，共同創造更多的加值效益。