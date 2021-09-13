國光生技(4142)海外新冠疫苗臨床開發將以印尼作為起點。由印尼日惹大學（Universitas Gadjah Mada）醫學院醫師主持，二期臨床試驗收案人數規劃240人，預計收案240人；若順利預估需要半年，結果明年出爐。若一切順利，將據此規劃三期人體臨床試驗。

國光生表示，與先前相比，除劑量不同，臨床試驗設計要打三劑，應是國內、甚至國際上第一家I/II就設計打三劑的疫苗；整個臨床費用預估不超過1億元。至於新冠病毒不斷變異株，次世代疫苗已有好幾種候選技術，預計相關數據出爐年底確定後，明年進入人體臨床試驗。

國光生認為，配合政府新南向政策深化與印尼合作，日前已宣布印尼建廠。印尼正處新冠流行期，提供臨床試驗絕佳條件；且印尼人口超過2.5億，是全世界穆斯林人口最多的國家，國光新冠疫苗已取得清真認證，進入穆斯林國家優勢大增，將以此打開東協各國和新南向國家，進一步進入國際市場。

受到新冠疫苗海外臨床試驗獲准，將在印尼進行，次世代疫苗起跑的正向訊息激勵，國光生13日股價跳空大漲慶賀，終場以54.8元收盤，漲幅7.03％。 國光生發言人潘飛指出，去年底就與印尼日惹大學（UGM）醫學院洽談臨床試驗事宜，持續進行疫苗劑量調整及動物實驗。今年3月已提出申請，終獲當地主管機關核准。下一階段三期臨床試驗規模會更大，可能採取多國多中心方式，考量資金投入較龐大，已和國際投資機構在洽談。

潘飛透露，海外新冠臨床試驗一樣是次單位重組蛋白技術生產，除劑量不同，次單位蛋白及佐劑都有調整，臨床試驗設計要打三劑，比先前二劑設計多一劑。近期研究打三季保護力更好，近期很多國外疫苗也都打第三劑。

國光會以申請正式藥證為目標，不過，目前三期的臨床設計是否採免疫橋接，要觀察後續市場變化及一二期數據。