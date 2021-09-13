銀行硬是要把五倍券變10倍。國泰世華銀行13日公布自家五倍券綁券方案，一是早鳥綁定優惠，在本月15到21日登錄活動且完成綁券者，有1千名機會抽中價值2千元可當現金折抵的小樹點；二是訴求價值逾3千元的綁券大禮包，如3C、健身、旅遊及飯店升等等，最大增值利益也是逾5千元。

再來就是國泰世華銀近來在力推的卡友自選回饋方案信用卡CUBE卡，在今年12月31日前，卡友可依自己當天的消費計畫，自主切換適合的權益方案，刷卡就有指定消費3％小樹點（信用卡）回饋，且回饋「無上限」，另有特定通路加碼回饋，如10月31日前到遠東SOGO百貨刷卡消費，是回饋7％小樹點（信用卡）回饋，康是美消費則是9％小樹點（信用卡）回饋。

為了爭取更多客戶使用電子支付，將政府五倍券綁入電支，各銀行紛紛祭出額外回饋，加求將五倍券回饋成十倍券，很多銀行都是針對早鳥綁券者，祭出回饋金，另外還有家戶綁卡額外回饋、刷卡額外回饋等，但都多名額限制、要先刷先贏或要先登錄活動。

國泰世華銀這次祭出的是早鳥綁券可抽價值2千元的小樹點，即可折抵刷卡金，名額1千人；另外就是其他通路回饋，號稱價值3千元，也是湊出了5千元回饋，讓幸運抽中小樹點，又剛好能運用其他通路回饋的卡友，亦能將五倍券刷出10倍的效果。