懷孕生子對部分父母來說，是艱辛且得來不易的過程。高雄醫學大學附設中和紀念醫院13日起舉辦2021年病人安全週活動「孕產兒安全-把握關鍵，產除風險」，請來2位奮力求「生」的母親，分享感人孕事，呼籲懷孕的母親重視孕產安全。

根據世界衛生組織統計，全球每天約有810名婦女死於可預防的懷孕和分娩相關原因、約有6700名新生兒死亡。

高醫院長鍾飲文表示，高醫每年挹注許多資源、人力於品質提升上，已多次完成各項大型認證及評鑑。病人安全週活動因應疫情，改採孕產兒安全案例分享、新生兒急救模擬演練實作課程，希望透過具創意性及教育性的互動方式，加強宣導孕產兒安全觀念，並鼓勵孕產婦、新手爸媽、家屬與醫療人員、醫療人員間、單位主管等主動提出病安的顧慮，共同為「孕產兒安全」努力。

活動特地邀請二名歷經生死交關、勇敢不放棄的鐵人媽媽，分享艱辛求子的心路歷程。楊小姐產後發現右前額葉有一枚7公分的腦膜瘤，些微壓迫左腦，須開刀治療。她擔心坐完月子再進行手術腫瘤恐變大，接受醫師建議，於產後兩週進行開腦手術。在高醫團隊協助下癒後良好，僅在加護病房插管1天便轉一般病房，住院8天就出院，與兒子團聚。

宋小姐歷經一次懷孕胎兒心跳停止、一次流產，求醫才知道自己有免疫疾病。在高醫婦產科、免疫風濕科協助下積極接受藥物治療，從19週開始每天施打肝素直到寶寶出生，總共打了100多支針，打到部位都「黑青」，現已生完兩個健康寶寶。

高醫婦產部產科主任莊蕙瑜表示，孕產婦要確實定期產檢、注意胎兒胎動、心跳及紀錄自己血糖的變化，過早或過晚生育都會影響媽媽和寶寶健康，只要身體有不對勁，可洽詢產科醫師，一起來提升孕產兒安全，降低生產事故發生。