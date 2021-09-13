大陸外交部今（13日）召開例行記者會。對於有外媒報導，美國拜登政府正在認真考慮允許蔡英文政府提出，將「駐美國台北經濟文化辦事處」更名為「台灣代表處」，大陸外交部發言人趙立堅今回應，大陸已向美方提出嚴正交涉，並強調，美方應停止任何形式的美台官方往來和提升實質關係，包括不得將台灣駐美經文處更名為台灣代表處。

趙立堅表示，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方在《中美建交公報》中明確承諾，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。

趙立堅指出，9月10日，中美元首通話時，拜登總統表示，美方從來無意改變一個中國政策，中方已就上述媒體報導的有關動向向美方提出嚴正交涉。

趙立堅強調，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動履行美方有關承諾，停止任何形式的美台官方往來和提升實質關係，包括不得將台灣駐美經文處更名為台灣代表處，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。美方應慎重處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海的和平穩定。