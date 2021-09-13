法國史上第一位女總統即將誕生？巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）在12日於法國北部參與活動時正式對外宣布，將參選2022年法國總統大選。然而，就民調顯示，伊達戈想要勝出挑戰不小，想寫下歷史成為法國首位女總統，還有不少難關得闖過。

巴黎市長伊達戈在12日於法國北部諾曼第（Normandy）城市盧恩（Rouen）參與活動時表示：「今天，我準備好了。我滿懷謙卑，了解當前情勢的嚴峻程度，並為了讓希望成為我們的現實，我決定成為法蘭西共和國總統的候選人。」

伊達戈現年62歲，在2014年她成為第一位治理法國首度的女性。她身為逃離西班牙佛朗哥（Francisco Franco）獨裁政治的移民之女，目前是贏得法國社會黨（法語：Parti socialiste）提名的熱門人選，然而提升全國知名度也將是他需要克服的困難之一。

伊達戈目前的政見包含要提高經濟對於環境友善程度、在舊有製造業心臟地帶推動在工業化、把公民放在歐洲聯盟（EU）中心舞台，以及改善教育等等。她也期待可以恢復尊重與國家團結，期待重塑被多重危機削弱之美麗的法國模式。不過媒體認為她的政見當前只有骨幹，缺乏細節。

《法國國際廣播電台》（RFI）點出，她選擇在魯昂碼頭宣布參選，是跳出巴黎，為自己的候選資格「國家層面」，也回應因她在2014年擔任巴黎市長後被冠上的「巴黎主義」評價。英國《衛報》（The Guardian）指出，她需要「試圖修復法國社會的憤努與分裂，並迎回對左翼失望的低收入工人的信任。」

伊達戈期待角逐第26任法國總統之位，除了提升國家知名度的挑戰外，也得贏得團結分裂的左派，才有希望。根據Harris Interactive在8日公布的民調，在1330位受訪者中只有8%的人表示會在2022年4月的總統大選首輪投票給伊達戈。而現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）以及極右派領袖Marine Le Pen民調支持度都落在20%~24%之間。當前，馬克宏尚未宣布參選，但外界普遍預料他會出馬競選連任。

第26屆法國總統選舉第一輪投票將在2022年4月8日至23日舉行，第二輪將在第一輪的兩周後舉行。若沒有候選人在第一輪投票中獲得多數票，兩周後將在前兩名候選人之間進行決賽。法國現任總統(第25任)為馬克宏，他在贏得2017年贏得大選，任期至2022年5月13日。