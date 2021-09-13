又到了9月開學季，不少家住外地的新生會開始將生活用品寄到學校宿舍，省去大包小包的麻煩，沒想到大陸一所學校的學生消費力卻十分驚人，校內快遞站的包裹多到把路都堵死，從空中鳥瞰，整座校區如同陷入「包裹海」之中，影片曝光網友全看傻了。

綜合陸媒報導，這幕一眼望去的「包裹海」景象就出現在上海建橋學院，由於該校因應疫情，進行「封閉管理」，因此學生們在開學前就大量網購用品並寄往學校，目前校方正安排分流，方便學生領取包裹。對於外界調侃該校消費力驚人，有不少學生解釋，這些包裹都是開學、軍訓或是住校所需的生活必需品。

影片中可見，建橋學院的校內快遞站周邊馬路全擠滿了大小不一的各式包裹，不僅將馬路堵死，甚至向外溢出到走廊上，許多學生為了尋找自己的包裹，只能在茫茫的「包裹海」中仔細尋找，同時還得避免踩到其他人的包裹，甚至還有學生自嘲笑說「為了拿一個包裹，真是無從下腳」、「在裡面找快遞就像是在玩真人版跳一跳（遊戲）一樣」。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「這找包裹會不會絕望死」、「果然購買力強，也說明大學新生們為了拉動內需貢獻自己的微薄之力」；另外也有內行人解釋，這些包裹看似雜亂，但其實「亂中有序」，會依照院系、宿舍大樓取貨碼排放整齊，「只要收拾好就找得特別快」。