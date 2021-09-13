33歲大陸女星趙麗穎4月和男星馮紹峰閃電離婚，雙方的感情動向也成為關注焦點，近來一直有消息指出，趙麗穎身邊有許多高富帥追求，但都被她拒絕了，引起外界瘋猜原因，對此，趙麗穎受訪時也首度提到，如果要找新對象，她會希望對方有2個關鍵條件。

趙麗穎和馮紹峰3年婚姻正式畫下句點，恢復單身的她身邊不乏追求者，但都難以讓她傾心，趙麗穎也在受訪中提到對二婚的要求，「我現在比較重要的就是承擔、責任感」，儘管有不少富商稱可以接受她的兒子，但趙麗穎現在還是只想專注在工作和孩子身上。

事實上，趙麗穎是出名的工作狂，就連結婚之後也不例外，才剛生完孩子就立刻出來工作，儘管她的快速復出讓粉絲又驚又喜，卻也導致她工作滿檔，無法常常待在家裡，根本沒時間照顧剛出生的孩子，甚至是和馮紹峰見面，因此最後走上離婚一途。

關於趙麗穎維持單身的說法，網路上吵得沸沸揚揚，還有網友表示最主要原因是因為離婚協議書上寫著，「孩子未滿18歲，任何一方再婚，自動放棄孩子的撫養權」，深愛孩子的趙麗穎不可能放棄撫養權才會堅持單身，但此說法並沒有獲得證實。