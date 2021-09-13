新民高中學生創作「蘊遇」戶外廣告視覺作品及立體書，奪下德國紅點設計大獎，得獎學生並與師長合影。（林欣儀攝）

新民高中學生創作「蘊遇」戶外廣告視覺作品及立體書，奪下德國紅點設計大獎。（林欣儀攝）

有感於民眾亂丟垃圾造成地球極大負擔，新民高中學生劉芝妤，利用一個個塑膠袋圖樣堆疊出玉山意象，創作環保海報，奪下品牌傳達設計海報類紅點獎；同樣就讀新民的李欣璇等5名學生，則以大甲溪的人文生態為主軸，創作廣告看板與立體書，同樣奪下德國紅點大獎。

以深藍色為主要背景的海報創作「再生」，下方一座玉山意象則是由一個個台灣常見的塑膠袋堆疊起來，創作者劉芝妤說，看到許多圖片上的玉山，是台灣很美的山脈，但人們亂丟廢棄物造成汙染，也破壞了玉山的美好。

劉芝妤說，會想到要用塑膠袋呈現垃圾，是因為家中就有許多賣場帶回來的塑膠袋，每次去買東西就拿回來一個，久而久之竟變成塑膠袋氾濫；反觀國外使用紙袋的方式較為環保，希望透過海報設計讓大家專注環保議題。此作品原本在全國美展獲得佳作，參加德國紅點獎奪下品牌傳達設計海報類紅點獎，另也入圍芬蘭拉赫第三年獎等國際設計獎。

另一件作品「蘊遇」則是由學生李宜潔、李欣璇、張鳳萍與蔡孟芸、羅昱茹5名學生共同創作，李欣璇說，依開始鎖定溪流的人文生態為設計主軸，還找尋了淡水河、濁水溪等共5條溪流，後來選定中部的大甲溪，透過廣告看板、立體書等方式，盼讓大家知道大家溪的生態與人文特色。

為了了解大甲溪流域生態，創作學生搜尋了上百張圖片，並以四季、動植物為區分。指導老師王建翔說，此創作在插畫、設計性等方面都展現學生獨特想法，以繽紛的色彩吸引觀看者目光，並細膩的表達出設計能量，奪下德國紅點視覺傳達設計戶外廣告類紅點獎。