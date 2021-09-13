減碳議題持續發燒，各國陸續布局「零碳排」相關法規與措施，蔡英文總統也表示政府正積極部屬台灣在2050年達到淨零碳排的可能路徑。台灣中油公司石化事業部今年再投入11億元裝設燃燒塔廢氣回收系統，預計2023年完工加入減碳行列，每年可再減少約7萬公噸的溫室氣體排放。

中油石化事業部為國內重要石化原料供應商，近年推動多項減碳計畫，已投入逾30億元，推動多項溫室氣體減量措施，包含製程改善、設備更新、能源節約管理等，已減少68.1萬噸的溫室氣體排放，相當於1750座大安森林公園的年碳吸收量，將來也會配合政府政策在2050年完成「零碳排」，將再投資百億元進行減碳，不但要與國際接軌，也要讓鄉親有感。

中油石化事業部指出，今年又再投入11億元裝設燃燒塔廢氣回收系統，該裝置可將廠內生產過程中的廢氣回收做純化處理，廢氣轉變為燃料氣，取代天然氣，降低對天然氣的依賴，也減少使用額外的燃料氣所造成的溫室氣體排放。

中油表示，這項計畫2023年完工加入減碳行列，每年可再減少約7萬公噸的溫室氣體排放，同時達到節能減碳及能資源再利用的目的，是廢氣回收再利用的典範。

據悉，中油石化在推動煉化轉型產業升級投資計畫中，將再斥資百億汰換老舊製程，新的製程會以優於現有環保規定設計，可提高產能、補足國內石化原料缺口，並且相當程度地降低二氧化碳與空汙的單位排放強度。

此外，轉型投資計畫也會導入二氧化碳捕捉及再利用等先進減碳技術，強化減碳力度，有助石化業跟上國際「零碳排」的潮流。

高雄市林園區黄姓房仲業者認為，近年環境改善有成，居民有感石化不再等於汙染，逐漸去汙名化後，工業區附近房價飆漲，連原本規畫為工業區內的勞工住宅區，荒廢土地都被建商買去建房，也是銷售一空，這與90年代毗鄰工業區的地產乏人問津，簡直是天壤之別。