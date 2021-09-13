戲劇專業出身的女星吳婉君，外型亮眼，近來在本土劇《炮仔聲》、《天之驕女》等劇演出，飾演惡女展現精湛演技，受到觀眾歡迎，被封為「台劇女神」，她也經常透過社群跟粉絲互動，除了分享生活照之外，吳婉君最近實測了網路流行的化妝小撇步，成果讓她忍不住笑了。

最近網路上一支美妝小撇步影片爆紅，是教大家如何用膠帶輔助，畫出完美的眼線，首先是準備一條長膠帶，用鼻子做為中心基準，兩側上拉至太陽穴，接著再撕兩段膠帶，於上眼皮眼尾處分別平行黏上，接著將交會的三角形用黑色眼影填滿，就可不必擔心手抖跟技術，擁有完美的犀利眼線。

吳婉君也看了這段影片，昨天(9/12)在IG貼出實測短片，表示覺得有趣，特地選在洗澡前來試試看，如果搞砸也能趕快洗掉，而她照著步驟做，過程中精心擺弄膠帶放置的角度，貼到一半卻不小心笑場，直呼：「是燙到是不是？」，但看似很扯的過程，結局卻出人意外很成功，真的照步驟就能畫出細緻眼尾，讓吳婉君驚呼：「可以欸！蠻厲害的！」。

網友們看了吳婉君的實測影片，一邊覺得荒謬，但一邊又覺得成果真的很不錯，不禁熱烈討論，「好有趣，但會不會撕下來又要補粉了」、「我也有看到過，還以為是騙人的」、「很強欸好好笑」。