長佳智能(6841)下午舉行興櫃前業績發表會，預計將在明(14日)登錄興櫃，董事長陳明豐強調，希望讓公司成為數位醫療的領航者！他說，在數位醫療領域中，聚焦於醫療大數據與人工智慧在智慧醫療與精準醫療的創新應用，將可望成為台灣數位醫療的領航者，展開全球產業布局新契機。

長佳智能積極建置健康雲端平台，提供「醫療AI應用市集」、「醫療AI訓練平台」、「人壽保險AI平台」與「基因檢測AI分析平台」，積極跨入健康科技、保健食品、零售、美妝、基因檢測分析、保險等服務，透過客製化的服務及與國際雲端大廠如AWS合作拓展全球商機，創造新商業模式，使長佳智能營運收入呈現顯著效益。

長佳與中國醫藥大學體系醫院長期合作，透過授權取得巨量醫療數據、各專科領域之資深臨床醫師投入，以及擁有專業臨床標記團隊，能將大量去識別化的結構/非結構化資料，透過自行建置之查詢系統，打造獨特的智慧大數據資料庫，提供藥廠、學術研究公司、營養科學、保險業等各領域之人工智慧解決方案，創新醫療健康科技產業的新模式，開拓數位醫療領域的新藍海。

長佳智能在數位醫療領域有完整布局，將醫療人工智能應用於醫學影像、自然語言處理、影音辨識、輔助診療、藥物研發等，以醫療人工智能而言，已成功開發「AI輔助判讀系統-兒童骨齡」與「AI輔助判讀系統-心電圖ECG」，「AI輔助判讀系統-顱內出血」、「AI輔助判讀系統-單光子心臟檢查摘要」、「AI輔助判讀系統-RT器官自動勾勒」等。而「AI輔助判讀系統-兒童骨齡」、「醫學影像傳輸裝置」、「圖像記錄傳輸系統」更於2021年取得TFDA醫材許可證，另多項醫療AI專案於TFDA及FDA審查中，其研發成果也已取得10項專利，並與數十家醫療院所及策略夥伴簽訂合作意向書，為長佳智能帶來穩定現金流。