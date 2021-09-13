美股三大指數上周五下跌。港股開盤即賣壓沉重，低開320點，盤中一度大跌635點。在中國監管壓力下，網路平台大咖等科技股集體崩跌。

周一香港恆生指數收跌392.10點或1.50%，為25813.81點。國企股(H股)跌147.85點或1.58%，為9238.99點。

阿里巴巴大跌4.23%，報160.8港元。據金融時報率先報導，中國監管單位打算分拆螞蟻金服旗下的支付寶，將其貸款業務獨立出來，並設立一個單獨的App，將用戶數據和信用評級交由一個新成立的合資企業處理，而該合資企業將由國有企業入主。

擁有微信支付的騰訊跌2.45%，報478港元。電商同業美團跌4.47%。

中國工信部周一也表示，互聯網企業不得無正當理由來限制和屏蔽網址鏈接，影響用戶體驗和權益。

騰訊最新回應表示，堅決擁護工信部決策，以安全為底線前提下，分階段分步驟實施。

博弈股下跌。金沙中國跌5.5%；銀河娛樂跌5.1%；新濠國際跌5.4%。澳門疫苗接種率僅半數，特首賀一誠表示遺憾，另表示，澳門與香港就通關問題一直保持密切溝通。