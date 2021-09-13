勞動部每年依規定在第三季召開基本工資審議委員會，受到今年疫情影響，日期一度難產。據了解，勞動部近期正在跟各審議委員徵詢開會時間，目前敲定10月上旬召開，日期仍待敲定。

國內今年5月起受到本土疫情影響，實施疫情三級管制，雖然在7月底降級，但不少產業受到影響，內需型受創很深，但製造業出口暢旺，讓製造業與內需服務業在疫情之下呈現兩樣情。整體而言，今年主計總處仍上修預測GDP至5.88％。

經濟部長王美花也曾指出，基本工資是否調漲是由審議委員會決定，在基本工資審議委員會召開時，會根據多項因素進行判斷與討論，經濟成長率是重要的因素之一，「主計總處預估今年GDP是5.88％，GDP成長這麼高，基本工資說不能調，恐怕很難，製造業這麼好的表現，也是應該要調」。

勞動部長許銘春先前表示，今年產業景氣差異大、狀況特別，必須集思廣益，做充分考量，看要如何調和，但經濟成長率上修至5.88％，經濟果實應要跟勞工分享，而且去年基本工資僅小幅微調，勞工去年已共體時艱，今年期盼還是往正向走。