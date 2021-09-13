塔利班以阿富汗戰機飛行員為刺殺對象

一名逃往烏茲別克的阿富汗軍機飛行員說，儘管塔利班要求，送回他們這些受美國訓練的駕駛和軍機，但在美方達成的協議下，首批飛行員和他們的家人周日已搭機，前往阿拉伯聯合大公國的美軍基地。

據《紐約時報》（The New York Times）和路透12日報導，塔利班領導階層不斷向烏茲別克政府施壓，要他們交出這些因擔心自身安全，而帶著家人逃亡的飛行員。不過，在美國與烏茲別克的協商下，還有另外兩批阿富汗飛行員和親人第二天也可望和超過450名阿富汗人離開當地。

由於這些飛行員執行對塔利班成員的空襲任務，因此塔利班認為，他們是阿富汗軍隊中最可惡的。自從他們趁喀布爾政府崩潰之際，駕機逃亡後，一場棘手的外交拉鋸戰也隨之展開。美方一直靠烏茲別克人讓這些阿富汗人離境，並履行保證這些並肩戰鬥盟友得以安全通行的承諾。

A group of Afghan Air Force pilots who fled to Uzbekistan will be transferred out under a deal between the U.S. and Uzbekistan people familiar say https://t.co/D1lM5FjKE2 — The Wall Street Journal (@WSJ) September 11 2021

烏茲別克證實 擊落1架阿富汗軍機

五角大廈自從2010年以來，就砸下超過85億美元（近2400億台幣），以培養有戰力並能維持的阿富汗空軍與特殊任務聯隊。

目前還不清楚，這些阿富汗飛行員開到烏茲別克的A-29「超級巨嘴鳥」（Super Tucano）輕型攻擊機，還有UH-60M「黑鷹」（Black Hawk）直升機等46架軍機會如何處置。不過，據現任與前任美國官員透露，塔利班正不斷施壓，要求烏茲別克交出這些阿富汗軍機和飛行員。

美國駐烏茲別克前大使赫普斯特（John Herbst）讚許華府這次的撤離努力，並說美方虧欠這些阿富汗飛行員。他並強調，希望美國有計畫確保他們飛出的軍機能歸還美國，並千萬不要落入塔利班手裡。

許多曾負責訓練，並和這些阿富汗飛行員及維修人員一起執行任務的美國退伍軍人，還有國會議員都與美國國務院密切合作，以安排將他們送往美軍在中東的基地，最後再送往美國。

德州眾議員普盧格（August Pfluger）說，這些飛行員是阿富汗部隊中最致命的要角，盡全力加以保護他們很重要。他並透露，最初是1位嫁給阿富汗飛行員的美國選民聯絡他辦公室，才展開了營救行動。

這位自稱潔蕊（Jerri），但基於安全考量，不願透露全名的美國公民說，當初她會認識另一半，是因為他到德州聖安東尼奧（San Antonio）拉克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）受訓。

33歲的髮型師潔蕊說，丈夫周日下午傳簡訊給她說，在烏茲別克待了約1個月後，如今他已抵達阿布達比國際機場（Abu Dhabi International Airport）。他並表示，同機的還有約175人。