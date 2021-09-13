璨樹颱風離境卻引進西南氣流，南台灣13日上午降下豐沛雨量，台南市13日風雨較前一日更強，關廟區6小時內累積49.5毫米最多，台南市水利局提前在易淹水地區布署453台移動式抽水機戒備，幸無傳出重大淹水災情。

台南市7月底至8月初曾受西南氣流侵襲，市區多處出現淹水，東區小東路地下道因此多次關閉，13日因璨樹颱風離境，再度引進西南氣流，台南市水利局謹慎提前進駐水情中心，以防水患災情。

台南市13日一大早風雨較12日颱風天更大，水利局統計6小時累積降雨量，各行政區以關廟區49.5毫米最高，仁德區43.5毫米、南區31.5毫米各為2、3名，評估雨量等級都在大雨以下，未列豪雨。

台南市13日一整天間歇性降雨，因雨勢強度不足，幸未有淹水情況。水利局預估14日以後，台南市才會脫離西南氣流水氣範圍，仍在易淹水地區布署453台移動式抽水機、23萬個砂包及2000多片防水檔板，提前啟動抽乾滯洪池，降低水池水位，預留洩洪空間，避免造成退水不及。

台南市水利局呼籲，近日山區仍有降雨機會，民眾前往需留意落石、山崩、土石流與道路中斷，民眾可下載「台南水情即時通」APP，即時掌握降雨與交通資訊。