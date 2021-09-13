綠營張家銨反駁說，今年補助金已少近4000萬元，電廠不蓋新的、如何拆舊的。（陳世宗攝）

台電台中火力發電廠新建2部燃氣機組編列建廠前促協金1500萬元，回饋電廠所在地龍井區公所，市府預算送議會先行墊付二讀會，引發藍綠交戰。藍營議員要求退回因拿人手短，在地議員反駁說與能源政策無關；市長盧秀燕建議，台電參採調整名稱為「睦鄰基金」。議長張清照裁示退回，請市府說服議員再送。

台電公司每年都編列「促進電力發展營運協助金」給電廠所在鄰近鄉鎮區。經發局長張峯源說，台電火力發電的促協金從最高2.6億元，降至目前為2.2億元約降3700萬左右，龍井區的里長、議員極力爭取1500萬元，應用於龍井區的公共建設，該筆款項的爭取，沒有影響市府對台電要求的汰舊換新、先拆後建之政策。

藍營市議員李中、楊正中說，龍井區公所先收錢未來如何反對，龍井區又要拿一筆回餽金，日前參加中嘉設燃氣點廠網路說明慧會，泰半龍井區里長讚成，空汙是全台中市的問題，回饋金給龍井區，未來是全台中市一起來談如何解決空汙問題，豈能倒行逆施，此案不能過。

綠營張家銨等議員說，這是市府自己提案，且是台電給地方的補助，為何要拒絕？既然有辦法讓燃氣機組汙染降一半，為何不讓它先蓋，燃氣機組要蓋勢在必行，燃氣沒蓋好如何拆燃煤電廠，不應用政治語言、政治手段來操弄，今年補助金已少近4000萬元，電廠不蓋新的、如何拆舊的。

盧秀燕說，苗栗通霄電廠今年通過的燃氣機組環評案將採先拆後建，新北深澳電廠因當地居民反對，行政院尊重地方意見，後來停建。她希望台中市民不要被當作二等公民，不要苗栗可以先拆後建，新北可以不蓋，但台中卻要被迫接受只增不減；市府不反對燃氣機組的興建，但相對應的燃煤機組必須退場，這是市民的期盼，也是世界的趨勢。

針對中火促協金名稱，盧秀燕指出，台電目前使用的名稱，易有居民若要爭取經費則須促成建廠的意味，居民情何以堪？她舉例，中油公司也都會有睦鄰經費，建議台電參採調整名稱為「睦鄰基金」。