大陸一名男大生平時作息不規律，還很喜歡吃辛辣、具有刺激性的食物，從1年前開始他就有大便出血的狀況，不過他卻始終沒有去看醫生，不料近日他在上廁所時突然昏倒，緊急送醫檢查後，醫生也嚇了一大跳，因為他在長期失血的狀況下，幾乎丟失了全身血量的3分之2。

綜合陸媒報導，陝西西安的20歲男大生平時作息不規律，還特別喜歡吃辛辣的食物，從1年前他就間斷出現大便帶血的狀況，但每次出血量都不大，所以他並沒有太過在意，認為小痔瘡不會引發多大的問題；沒想到近日這名男大生卻開始出現乏力症狀，甚至在上廁所時突然昏倒，被人發現後將他緊急送醫。

醫生檢查後發現，這名男大生因為患有嚴重的貧血，長期下來幾乎丟失了全身血量的3分之2，而背後的「罪魁禍首」就是一直被他忽視的痔瘡，在醫生的建議之下，男大生接受了內痔結紮手術，術後恢復狀況良好，不但能自己走路回到病房，並且立刻恢復正常飲食，肛門周圍也都沒有疼痛等症狀，順利結束了長達1年的「難言之隱」。

醫生檢查後發現，男大生在長期失血的狀況下，幾乎丟失了全身血量的3分之2。(圖/翻攝自荔枝視頻)

西安醫學院第一附屬醫院消化內科主任張明鑫表示，像這名男大生一樣，有許多「任性」的年輕人，平時喜歡玩3C產品、喜歡不健康的飲食、不喜歡運動，種種條件導致便秘，進而引發痔瘡的結果，不過有些人就算得了痔瘡也不會到醫院就診，造成痔瘡更加嚴重，像個關不住的「血龍頭」，長期慢性失血之下，就可能產生貧血問題。